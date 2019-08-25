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  3. 25 Ağustos 2019 22:55

'15 gün tatil yaptım'' diyen Melih Gökçek meğer 647 gün izin yapmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram tatilini eleştirerek, "23 yıl boyunca 15 gün tatil yaptım mı bilmiyorum” diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in, görevde olduğu 23 yılın yaklaşık 2 yılını tatilde geçirdiği ortaya çıktı.

'15 gün tatil yaptım'' diyen Melih Gökçek meğer 647 gün izin yapmış
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gökçek’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamasında daha kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğiortaya çıktı.

Gökçek, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tatilde olmasına tepki gösterirken, 23 yıllık başkanlığı döneminde 15 gün tatil yaptığını söylemişti. Gökçek’in yurt dışında 425, yurt içinde ise 222 gün izinli olduğu öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’da aşırı yağış sonrası oluşan sel baskını sırasında tatilde olmasına tepki göstermişti. Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  “23 yılda toplamda 15 gün tatil yaptım mı bilmiyorum. Bu ne özgüven, halkı umursamazlık pes doğrusu” demişti.

AĞAÇLARIN FATURASI GÖKÇEK'İ YALANLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 26 bin TL karşılığında alınan ithal ağaçlar için, “Benim dönemimde alınmadı” diyerek kamuoyunu yanlış yönlendirmiş, ağaçların faturaları ise geçen aylarda ortaya çıkmıştı.

Ankara'da Melih Gökçek’i yalanlayan faturaAnkara'da Melih Gökçek’i yalanlayan fatura

 

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