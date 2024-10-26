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17 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var

17 ilde dev terör operasyonu: Onlarca gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik 'Gürz-22' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 55 şüpheli, Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi. 

 

DHA

Etiketler Ali Yerlikaya terör operasyonu gözaltı
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