  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 ilde soru hırsızı FETÖ'cülere operasyon: 19 gözaltı kararı

18 ilde soru hırsızı FETÖ'cülere operasyon: 19 gözaltı kararı

18 ilde soru hırsızı FETÖ'cülere operasyon: 19 gözaltı kararı
Güncelleme:

2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ/PDY üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlattı. 

DHA

Etiketler fetö soru vergi müfettiş yardımcılığı ankara gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Zam bekleyen emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de Schengen vize ücretlerine dev zam Schengen vize ücretlerine dev zam İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Erzincan'da peş peşe 2 deprem Erzincan'da peş peşe 2 deprem Ceyda Düvenci'den regl eleştirilerine yanıt Ceyda Düvenci'den regl eleştirilerine yanıt Son seçim anketi açıklandı: ''İktidar değişiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''İktidar değişiyor'' Yolcu otobüsünde can pazarı: Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsünde can pazarı: Çok sayıda yaralı var Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar