2 bin 764 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılından bugüne kadar 67 uyruktan toplam 2 bin 764 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı teröristlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerince 2019‘da 1.595, 2020’de 1.019, 2021’in ilk 2.5 aylık döneminde 150 olmak üzere toplam 2 bin 764 yabancı terörist yakalanarak ülkelerine sınır dışı edildi.

AB ÜLKELERİNDEN SON ÜÇ YILDA 224 YABANCI TERÖRİST GERİ GÖNDERİLDİ

Sınır dışı edilen yabancı teröristlerin uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda terörist iade edildiği görüldü.

Buna göre; 2019 yılında 11 Avrupa Birliği ülkesinden 117 yabancı geri gönderilirken, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95 yabancı terörist ülkesine iade edildi. Bu yılın 2.5 aylık döneminde ise 3 AB ülkesinden 12 yabancı terörist sınır dışı edildi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA EN FAZLA İADE FRANSA VE ALMANYA’YA

Son üç yılda ülkesine iade edilen AB uyruklu teröristlerin 66’sı Fransa, 57’si Almanya , 22’si Hollanda, 14’ü İsveç ve 7’si ise İsviçre uyruklu oldu.