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2 ilde taşımalı eğitime bir gün ara

2 ilde taşımalı eğitime bir gün ara
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Samsun ve Ordu'da sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Samsun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün de bazı ilçelerde ve taşımalı eğitim veren tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, diğer tüm ilçelerde de 1 gün süreyle taşımalı eğitim yoluyla gelen öğrencilerin idari izinli sayılacakları belirtildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel de şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan riskine karşı kentteki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitiminin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı. Vali Sonel, yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden, sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler samsun ordu taşımalı eğitim
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