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2 ilde yarın okullar tatil edildi

2 ilde yarın okullar tatil edildi
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Ordu'da kar yağışı sonrası meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildi. Bartın'da ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda da eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğine dikkat çekilerek, "Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BARTIN'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar ve diğer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarında "taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için" 26.02.2025 Çarşamba günü etim- öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Etiketler ordu okullar tatil edildli
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