2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.