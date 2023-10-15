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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Etiketler msb milli savunma bakanlığı tsk asker mehmetçik operasyon
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