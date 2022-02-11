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2022 YKS başvuruları başladı!

2022 YKS başvuruları başladı!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada 2022 YKS başvurularının başladığını açıkladı.

2022 YKS başvuruları başladı. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aygün şunlar ifade etti:

"Değerli adaylarımız,

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz."

Etiketler yks başvurular
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