2023 zamlı pasaport ve ehliyet fiyatları kesinleşti! İşte zam listesi

2023 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlenen, yeniden değerleme oranıyla birlikte vergi, ceza ve harçlardaki zam oranı da netlik kazandı. Pasaport ve ehliyet fiyatları da bu dev zamdan nasibini alacak. İşte yeni zamlı pasaport ve ehliyet fiyatları...

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. İlgili oran Resmi Gazete'de yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı.

Yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2022'de yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı bu oranı, vergi usulü kanununa dayanarak yüzde 50 azaltabiliyor. Ancak bu oranda herhangi bir azaltma yapılmaz ise 2023'ün ehliyet ve pasaport fiyatları şöyle olacak...

2023 zamlı pasaport harçları:

6 aya kadar: 689,74 TL

1 yıl: 1083,12 TL (452,30 TL)

2 yıl: 1646,11 TL

3 yıl: 2338,53 TL

3 yıldan fazla: 3295,70 TL

Cep telefonu kayıt harcı:

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732,40 TL’den 6 bin 91,33 TL’ye çıkacak.

Ehliyet harcı:

A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL’den 825,73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi:

Motorlu taşıtlar vergisinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

Emlak Vergisi:

Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor.