2025-YÖKDİL sonuçları açıklandı
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ÖSYM, 16 Şubat'ta yapılan 2025-YÖKDİL sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 16 Şubat'ta yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2025-YÖKDİL/1: Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/TCSAnn2z2c pic.twitter.com/i9EYNb3ntu— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 6, 2025
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