22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Türkiye genelinde çeşitli yıllarda "evlerden hırsızlık" suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 adet yakalama kararı bulunan Fatih Mercan isimli şahsın adresi tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Esenyurt’ta bulunan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Mercan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 tabanca, 61 adet fişek ele geçirildi. Fatih Mercan, tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu belirtirken, devam eden aramalarda bir kısmı içilmiş uyuşturucu madde bulundu.

Öte yandan, yakalanan zanlının adresinde bulunan S.Ö. isimli şüpheli uyuşturucu maddenin kendisinin olduğu ifade etti. Aranan Fatih Mercan ve şüpheli S.Ö. ile birlikte evde bulunan diğer 5 şahıs her iki konudan bilgi sahibi sıfatıyla ele geçirilen materyallerle birlikte Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

İHA