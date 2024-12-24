3 astsubayın ''imama aşk'' tuzağında karar açıklandı

Van'da 'gönül ilişkisi' kurduğu imamı gasp etmekle suçlanan kadın astsubay ve 3 askeri personel hakkında açılan davada gerekçeli karar açıklandı.

Van’ın Gevaş İlçesinde görev yapan Jandarma Astsubay G.K. ile Uzman Çavuş O.E. ile Uzman Onbaşı Ö.K. ve T.Ş.’in Bitlis’te imamlık yapan İ.S.’u döverek gasp ettikleri gerekçesiyle nitelikli yağma suçundan 6,5 yıl hapisle cezalandırıldıkları davayla ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin aktardığı habere göre, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, Eşinden yeni boşanan 1 çocuk annesi Astsubay G.K. ile imam İ.S.’un instagramdan tanıştıkları, daha sonra aralarında yakınlaşma olduğu, imamın astsubayı kendi aracına alarak birlikte Erciş İlçesine doğru seyir halindeyken Astsubay G.K.’ın, diğer 3 sanığa konum gönderdiği belirtildi.

Uzman Çavuş O.E. ile Uzman Onbaşı Ö.K. ve T.Ş.’in aracı durdurup imamı darp ettikten sonra hesabından iki parça halinde toplam 55.530 TL’yi T.Ş.’in hesabına aktardıkları, ardından birlikte olay yerinden kaçtıkları ve bu durumun kamera ve PTS kayıtlarıyla sabit olduğu ifade edildi.

İmamın uğradığı maddi zararın giderilmiş olması nedeniyle sanıkların cezalarında indirim uygulanması gerektiği vurgulanan kararda, sanıkların yargılama sırasındaki suç işleme eğilimleri, pişman olduklarının gözlemlenmemesi ve ileride tekrar suç işlemeyeceklerine dair mahkemede olumlu kanaat oluşmadığından haklarında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin ise uygulanmadığına dikkat çekildi.

G.K.’ın diğer 3 sanığa konum gönderip sanıkları olay yerine çağırması ve yağma sonrası hep birlikte olay yerinden ayrıldıkları dikkate alındığında 4’ünün de fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müşterek fail oldukları kaydedildi.

Gerekçeli kararda sanıkların, “Gece vakti birden fazla kişiyle silahla yağma” suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verildiği bildirildi.

Yargılama aşamasında imam İ.S.’un yağmalanan parasının sanıklarca giderilerek zararı karşıladıkları için cezalarının 6 yıl 6’şar aya indirilmesine ve karar kesinleşinceye kadar yurtdışına çıkmamak üzere haklarında adli kontrol kararı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildiği anlatıldı.

Sözcü