3 ilde eğitime ara verildi
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Tunceli ve Bingöl’de kar yağışı, Antalya’daysa ‘turuncu’ kodlu uyarı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarm verdiği 3 ilimizde eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği kent genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu bölgelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu:
Tunceli’de Pülümür Kaymakamlığı da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapılmayacağını açıkladı.
Antalya’daysa Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘turuncu’ kodlu uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
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