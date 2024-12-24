3 ilde eğitime ara verildi

Tunceli ve Bingöl’de kar yağışı, Antalya’daysa ‘turuncu’ kodlu uyarı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu alarm verdiği 3 ilimizde eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği kent genelinde etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu bölgelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu:

Tunceli’de Pülümür Kaymakamlığı da ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapılmayacağını açıkladı.

Antalya’daysa Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘turuncu’ kodlu uyarısı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.