112'den yardım isteyen emekli astsubay ölü bulundu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen emekli astsubay, evinde ölü bulundu.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki emekli astsubay O.T., rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden eve giren ekipler, T.'ı odada hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan işlemlerin ardından T.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA