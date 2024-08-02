12 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" başlığıyla yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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