15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?

İstanbul'da bugün saat 13:59'da meydana gelen deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ait sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar olduğu iddiası ile paylaşılan görüntülerin, bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

AFAD'DAN KÖPRÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.



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