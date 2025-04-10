15 yaşındaki Minguzzi cinayetiyle ilgili duruşma 8 Mayıs'a ertelendi

İstanbul, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin davasını 8 Mayıs’a erteledi.

İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 8 Mayıs'a ertelendi.

Diğer yandan, aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişine devam etti. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşmaya sanık B.B. ve U.B. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi. Sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görüldü.

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayraya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

AVUKATLARIN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avaukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

AİLE BAKANLIĞI'NIN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşma kimlik kontrollerinin yapılmasıyla saat 10.20'de başladı. Duruşma sürerken oyuncular Onur Tuna ve Belçim Bilgin de destek için mahkeme salonu önüne geldi. Diğer yandan duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olma talebi kabul edildi.

DURUŞMA 8 MAYIS'A ERTELENDİ

Karar öncesi mahkeme salonunda fenalık geçiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin teyzesi salon dışına çıktı.Duruşma eksiklerin giderilmesi ve bir tanığın daha dinlenmesi için 8 Mayıs Perşembe gününe ertelendi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonu önünde bekleyen kalabalık "Mattia Ahmet İçin Adalet' sloganları attı. (DHA)

DHA