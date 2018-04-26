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  4. 26 Nisan 2018 16:00

2 gün önce ''işe gidiyorum'' demişti... Korkunç olay !

Mersin'de iki gündür haber alınamayan bar işletmecisi İbrahim Ateş'in baş ve kolları gövdesinden ayrılmış bir şekilde bulundu.

2 gün önce ''işe gidiyorum'' demişti... Korkunç olay !
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki gündür haber alınmayana bar işletmecisi İbrahim Ateş’in (46), iş yerinin deposunda siyah çöp poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulundu. Olayla ilgili bir bar çalışanının arandığı belirtildi.

Olay, Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağında meydana geldi. Bar işletmecisi eşi İbrahim Ateş’ten iki gündür haber alamayan Ümmügülsüm Ateş, polise başvurdu. Ateş’in, polise verdiği ifadesinde eşi İbrahim Ateşin 2 gün önce 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldığını, telefon mesajı ile 10 bin TL isteyince durumdan şüphelendiğini ve hayatından endişe ettiğini bildirdi. Bunun üzerine hareket geçen polis, bara giderek iş yerinde arama yaptı. İş yerinin deposundaki çöp poşetini kontrol eden ekipler, İbrahim Ateş’in cesediyle karşılaştı. İbrahim Ateş’in öldürüldükten sonra başının ve kollarının gövdesinden ayrıldığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ümmügülsüm Ateş’in ifadesinden yola çıkarak, iş yeri çalışanı M.S.nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

mersin , bar işletmecisi , ceset , baş , kol , gövde
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