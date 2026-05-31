  4. 2 Milyar TL'lik lüks yat su alarak yan yattı

Sinop İskelesi'nde demirli bulunan yaklaşık 2 milyar lira değerindeki yabancı bayraklı lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak yan yattı.

 Karadeniz'in önemli liman kentlerinden Sinop'ta iskeleye demirli halde bulunan yabancı bayraklı süper lüks bir yatın su alarak yan yatması bölgede büyük paniğe neden oldu.

Yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu tahmin edilen devasa yat, iskelenin arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı.

Geminin battığını fark eden vatandaşların ihbarıyla hızla başlayan operasyonda, yatın içerisinde mahsur kalan 6 mürettebat ekiplerin başarılı müdahalesiyle güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Vatandaşların Dikkati Faciayı Önledi

Günün ilerleyen saatlerinde Sinop İskelesi'nde meydana gelen olayda, yatın yavaş yavaş iskele kenarına doğru devrildiğini ilk olarak çevredeki duyarlı vatandaşlar fark etti. Faciaya dönüşebilecek olayın yetkililere ivedilikle bildirilmesinin ardından, liman ve kurtarma ekipleri hızla kaza mahalline intikal etti.

Büyük bir hızla su alan ve tehlikeli bir açıyla yan yatan teknenin içerisindeki 6 kişilik personel, zamanla yarışılan bir operasyonla tahliye edildi. Karaya çıkarılan mürettebatın sağlık durumlarının son derece iyi olduğu öğrenilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması en büyük teselli oldu. Ekipler, sulara gömülme tehlikesi geçiren milyarlık lüks yatı tamamen batmadan kurtarmak ve suyu tahliye etmek amacıyla limanda geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İHA

Sinop lüks yat kazası Sinop İskelesi batan yat mürettebat kurtarma yat kazası karadeniz video
