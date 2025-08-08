20 yıl önce yaralı kurtulmuştu... Evinde korkunç bir şekilde katledildi

İtalya'da bundan 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü saldırıdan yaralı halde olarak kurtulan kayınbiraderi H.A. İtalya'da bir stüdyo dairede korkunç şekilde infaz edildi.

İtalya'da Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki bir stüdyo daireden 23 Temmuz gecesi dumanlar yükseldi. Dumanları gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olay yerine gelen ekipler binayı boşaltıp yangını kontrol altına aldı. Alevleri kontrol altına alan ekipler daha sonra binaya girerek yangının çıktığı yatak odasını kontrol etti. Burada yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60'lı yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

Öte yandan yatak odasında yerde kanlı bir makas bulundu. Odanın duvarlarında ise dönemin organize suç örgütü liderlerinden H.S.'ın, 31 Ocak 2005'te İtalya'nın Roma kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yapıştırıldığı görüldü.

30 KEZ MAKAS SAPLAYIP, YATAĞA BAĞLAYARAK YAKMIŞ

Polis tarafından yapılan detaylı incelemede ise kurbanın önce karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi. Korkunç infazın yaşandığı 130 numaralı stüdyo dairenin resmi olarak Bicacca Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye kiralandığı tespit edilirken, İtalyan polisi soru işaretleriyle dolu cinayet için soruşturma başlattı.

'YAPMA' DİYE BAĞIRMA SESLERİ GELMİŞ

Apartman sakinleri yangın başlamadan önce daireden bağırış sesleri duyduklarını, içeriden son olarak bir kişinin "Yapma" diye bağırdığını, daha sonra sonra ise daireden dumanlar çıkmaya başladığını söyledi.

Yapılan parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri H.S.'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati A.'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SARAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDAN KURTULMUŞTU

Organize suç örgütü lideri S.Ş.'in sağ kolu ve yakın akrabası Z.K. ile 4 adamı ile Sarallar grubundan M.S. ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan M.S.'ın ağır yaraladığı S.Ş.'in sağ kolu Z.K. felç kaldı. Olaydan H.S.'ı sorumlu tutan S.Ş., intikam yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan H.S., 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı.

Şahinler grubu da bu olayla H.S.'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan H.S., 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan S.Ş., yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. H.S.'ın yerini tespit eden S.Ş. ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati A. ise yaralı kurtuldu.

