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  4. 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti

22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti

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Türkiye İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı öldüren katil zanlısını konuşurken, Ordu'da da 22 suç kaydı olan trafik magandası "dur" ihtarına uymadığı Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarparak şehit olmasına yola açtı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem T. (27), adliyeye sevk edildi. Adem T.'nin aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki  motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı.

Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Adem T., bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Adem T.'nin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi. 

Adem T. çıkarıldığı mahkemede 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA

Etiketler astsubat şehit dur ihtarı katil şüpheli suç makinesi trafik canavarı
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