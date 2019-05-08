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  4. 08 Mayıs 2019 12:00

27 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

Yalova merkezli 11 ilde ve Isparta merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

27 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yalova merkezli Ankara, Kayseri, Zonguldak, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Bursa, Muş, Muğla ve Tekirdağ'da düzenlenen baskınlarda muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay ile 3 emekli astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 astsubay ve 1 askeri öğrenci, toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Ankesörlü ve kontörlü telefonlarla ardışık aramalarla haberleştikleri tespit edilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Isparta merkezli 16 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması' ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda  Isparta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mayıs günü operasyon yaptı. Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 18 muvazzaf asker, sorgulanmak üzere Isparta TEM Şubesi'ne  götürülürken, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 şüphelinin yakalaması için operasyon devam ediyor.

 

 

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