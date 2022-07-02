293 internet sitesine daha erişim engeli

Sanal devriye etkinlikleri kapsamında yasadışı bahis, fuhuş ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 293 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye etkinlikleri dahilinde, yasadışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetlerin bulunduğu belirlenen 293 internet sitesi erişime engellendi.

İHA'da yer alan habere göre, yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen 293 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis, fuhuş içerikli paylaşım ve dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 293 internet sitesinin erişime kapatıldığı bildirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "01-30 Haziran 2022 tarih aralığında icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında (2212) sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı tespit edilen 209 internet sitesi, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 76 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Oltalama/Phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellemesi sağlanmıştır" denildi.