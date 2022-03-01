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4 ilde çocuk istismarı operasyonu: 5 gözaltı

4 ilde çocuk istismarı operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda çocuk istismarı görüntülerini sattığı veya satın aldıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Etiketler sosyal medya çocuk istismarı
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