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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

4 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçik'e taciz ateşi açan eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Etiketler tsk taciz ateşi terör terörist mehmetçik asker operasyon msb
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