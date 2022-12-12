5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C ile ilişkili 22 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, önceki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan örgüt mensuplarına finans desteği sağlandığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda tutuklu örgüt mensuplarının örgütten kopmaması ve cezaevlerinde yapılanmalara devam etmesi amacıyla para aktarıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.