  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var

5 ilde dev operasyon; çok sayıda gözaltı var

Güncelleme:

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C ile ilişkili 22 zanlı yakalandı.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, önceki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan örgüt mensuplarına finans desteği sağlandığını tespit etti.

Yapılan çalışmalarda tutuklu örgüt mensuplarının örgütten kopmaması ve cezaevlerinde yapılanmalara devam etmesi amacıyla para aktarıldığını belirleyen ekipler, tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler terör örgütü dhkp/c operasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ülke şokta! WhatsApp yasaklanacak mı?
Bir çocuk gelin skandalı daha: Karın ağrısıyla hastaneye başvurunca ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü
Fenerbahçe ve Galatasaray Türk statüsünde oynayabilen yıldız isim için karşı karşıya
Edirne'den çıkmayan Bulgarların Google'da arattığı kelimeler dikkat çekti
Üvey babasının telefonunda çıplak fotoğraflarını gördü, boğarak öldürdü
Bakan Soylu Meclis'te yuhalandı; bu fotoğrafları kürsüye attılar!
Yağışlı bir haftaya hazır olun! Sağanak yağışlar ve kar geliyor
Meclis'te AK Partililerin hakaretine aynı hakaretle yanıt verdi
6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız çocuğundan korkunç ifade