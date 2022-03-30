5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı

İstanbul Avcılar'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde silahla vurdu. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarıyla kaldırımda yürüyen Esat S., alacak verecek konusunda iki kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri, arkadaşının uyarılarına rağmen silahını çıkararak, Esat S.'ye doğru ateş etmeye başladı. Saldırgan, adamın yanındaki 5 yaşındaki çocuğa aldırış etmeden iki el ateş ettiği Esat S.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından magandayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olaya karışan kişinin saldırıdan sonra tabancayı sokağa attığı belirlendi.

ÇOCUĞUN DEHŞETİ YAŞADIĞI ANLAR KAMERADA

Görüntülerde bir kişinin tartışmanın olduğu noktaya küçük bir kız çocuğu ile geldiği, kız çocuğunun ise gergin tartışmaya ağlayarak tepki verdiği görüldü. Tartışma sırasında belindeki silahı çıkaran kişi, kız çocuğunun önünde bulunan Esat S.'ye doğru ateş ederek kaçtığı görüldü.



Olayı anlatan görgü tanığı, “Bir adam vardı, yanında da iki tane çocuğu vardı. Kaldırımda yürürken 17-18 yaşlarında iki çocuk ayaklarına sıkıp kaçtılar. Yanındakiler son anda kurtuldular, adam yaralandı ambulans geldi, sonra hastaneye götürüldü. Tanımıyorduk ama kameradan gördük. Çocuklara gelmedi, sadece adam yaralandı, adam yaralandığı gibi çocuğu yanımıza aldık” diye konuştu.

İHA