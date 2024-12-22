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6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor, kaçamayacak" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

Etiketler MSB TSK asker mehmetçik operasyon
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