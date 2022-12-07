6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Bakanlık harekete geçti

H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine yönelik yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamanın yapılması gereği duyulduğu bildirildi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."