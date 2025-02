78 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 806 kilo uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 2 bin 656 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 ilde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde, 8 milyon 437 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. 2 bin 656 şüpheliyi yakaladıklarını aktaran Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Yerlikaya polis bölgesindeki operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, İstanbul, Konya, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Muğla, Malatya, Eskişehir, Kilis, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Niğde, Yalova, Batman, Çorum, Aydın, Hatay, Aksaray, Elazığ, Kütahya, Karaman, Sivas, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Tokat, Erzurum, Mardin, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Uşak, Giresun, Zonguldak, Düzce, Isparta, Şırnak, Bitlis, Rize, Yozgat, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Karabük, Muş, Nevşehir, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kırşehir, Bingöl, Bolu, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Amasya, Bartın, Burdur ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce; 63,5 kg skunk, 6 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 10 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünce; 25 kg eroin, 24 kg metamfetamin, 9 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 45 kg esrar, 5 kg skunk, 169 bin 207 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 19 şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce; 42 kg esrar, 130 bin 824 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya jandarma bölgesindeki operasyonları ise şöyle açıkladı:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Hatay, Van, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Manisa, Muğla, Aksaray, Çanakkale, Kayseri, Batman, Gaziantep, Amasya, Balıkesir, Şırnak, Hakkari, Iğdır, Eskişehir, Samsun, Kocaeli, Kırşehir ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 103 kg metamfetamin, 3 kg kokain ele geçirildi. 283 bin 175 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 21 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı. 3'ü adli kontrol kararı verildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca; 62 kg esrar, 511 bin adet uyuşturucu hap, 3,5 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca; 166 kg metamfetamin, 70 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 7 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 569,5 kg esrar ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini ve jandarma ekiplerini tebrik etti.

İHA