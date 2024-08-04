8 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Mehmetçik'in terörle hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonları hızla sürerken, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"
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