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  4. 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

8 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik'in terörle hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonları hızla sürerken, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

 "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

Etiketler TSK mehmetçik terör terörist Suriye ırak
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