Ablasını vahşice öldüren zanlı için müebbet hapis istemi

Esenler'de tartıştığı ablası Yıldız G.'nin boğazını bıçakla keserek öldürdüğü iddia edilen kardeş Kemal B'nin "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Esenler'de ablası Yıldız G.’ün boğazını keserek öldüren Kemal B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık B.’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle

cezalandırılması talep edildi.

BOĞAZINI 2-3 KEZ DERİN BİR ŞEKİLDE KESTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianameye göre olay şöyle oldu: Ablasının yaşam tarzından rahatsızlık duyan Kemal B., bu konuda yine ablasıyla tartıştı. Kemal B., 19 Nisan günü, aralarında çıkan tartışmayı konuşma bahanesiyle ablası Yıldız G.'ü evden çıkardı. Daha sonra yürüyerek olay mahalline gelen abla kardeş arasında yine tartışma çıktı. B., korkutmak için ablasının evinden aldığı bıçakla ablasının boğazını iki üç kez derin bir şekilde kesti. B., ablasının boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı. Soruşturma başlatan savcılıkta şüpheli Kemal B. hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

"KENDİNDEN 20 YAŞ KÜÇÜK KİŞİYLE EVLENEMEZSİN"

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Kemal B.’nın ablasının yaşam tarzından rahatsız olduğunu, ablasının iki kez evlilik yaptığı resmi nikahlı eşinden ayrı bir şekilde çocukları ile yaşadığını, ablasının bir sevgilisinin bulunduğunu bu konu sebebiyle ablası ile tartışma yaşadıkları için görüşmek üzere ablasının evine gittiği söylediği belirtildi. Telefoncuya gitmek için evden çıkarken gerekirse ablasını korkutmak için yanına bıçak aldığını söyleyen Kemal B., sigara içmek için ağaç kenarında durdukları sırada ablası Yıldız G. ile tartışmaya başladıklarını ifade etti. Şüpheli B., ablasına "Kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin" dediğini ve ilk olarak ablasına tokat attığını söyledi. Ablasının kafasına vurduğunu ve hakaret ettiğini iddia eden Kemal B. daha sonra yaşananları hatırlamadığını ve kendine geldiğinde ablasının yerde yüzüstü yattığını öne sürdü. Yakalanmamak için ablasının telefonunu ve cüzdanını da alarak olay yerinden kaçtığı belirtilen Kemal B. ablasını öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği de iddianame de belirtildi. İddianame kabul edildi, şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

MAKTUL, BOĞAZI KESİK ŞEKİLDE SÜRÜNEREK ANA YOLA GELDİ

Olay, 19 Nisan 2021 tarihinde Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde meydana geldi. Maktul boğazı kesik şekilde sürünerek ana yola geldi. Sanığın olay günü canavarca davranarak maktulün boğazını kestiği ve yarı canlı şekilde olay yerinde bırakıp kaçtığı da iddianamede açıklanarak ablasına eziyet çektirdiği kaydedildi. Sanık Kemal B.’nın ‘canavarca hisle kardeşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.