Acı haber Irak'tan geldi: 1 evladımız şehit düştü... Şehit asker İmamoğlu’nun akrabası çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü üyesi teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’ın şehit olduğu açıklandı. Ayar'ın ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun akrabası

Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. Trabzon Köprübaşı'da İmamoğlu ailesinin ve akrabalarının soy isimleri arasında, 'Ayar'ın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Ayar'ın, Eski Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Sebahattin İmamoğlu'nun da yeğeni olduğu ifade edildi.

Dün de 4 evladımız şehit düşmüştü

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi

Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.