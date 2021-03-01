Adıyaman'da 70 milyon yıllık fosil bulundu

Sincik ilçesine bağlı Şahkolu köyü sınırlarında 70 milyon yıllık bir fosil bulundu. Avcılık yaptığı esnada dinlenmek için oturduğu kaya parçasının yüzeyindeki farklı şekildeki kabartmayı fark eden Mehmet İz isimli vatandaş durumu Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirdi. Mehmet İz'in ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan'a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.

Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın, çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık Gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi. Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda, 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi. Müze Müdürü Mehmet Alkan ve Mehmet İz, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulundu.

Fosili fark eden Avcı Mehmet İz, ava giderken oturduğu kaya parçasındaki fosilin dikkatini çektiğini ve yetkililere bilgi verdiğini söyledi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise Gastropod aleminden olan olan bu fosilin yumuşakça grubundan olduğunu belirterek, “Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burada da bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor. Bu fosil kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosildir. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil kaya üzerinde karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.