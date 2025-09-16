Ağaç keserken feci şekilde hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makinesi ile boynunu kesen 77 yaşındaki G.E., hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan G.E., evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada E.'ın elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti. E., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E., kurtarılamadı. E.'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA