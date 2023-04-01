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Aile boyu katliamın altından borç çıktı!

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Elazığ’da bir evde aynı aileden 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu korkunç olayda ailesini katleden ve ardından intihar eden şahsın, kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi.

Elazığ’da doğal gaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Ailesini katleden ve ardından intihar eden şahsın, kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi.

Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk olarak doğal gaz kaçağı ihbarının yapıldığı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. Evde ailesiyle tartışan H.F.'nin, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtığı, babası, annesi, kardeşi ve engelli 2 kardeşine ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar ettiği öğrenildi.

Kumar borcu iddiası

Öte yandan, öğretmen Hüseyin F.'nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.'nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler vahşet aileisni katletti kumar borcu borç
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