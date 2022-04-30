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Akıllara durgunluk veren olay: 13 yaşındaki çocuk tüfekle 2 çocuğu vurdu

Akıllara durgunluk veren olay: 13 yaşındaki çocuk tüfekle 2 çocuğu vurdu

Afyonkarahisar’ın Sülümenli beldesinde çocuklar arasında çıkan tüfekle kavgada 13 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu.

Afyonkarahisar’ın Sülümenli beldesinde çocuklar arasında çıkan tüfekle kavgada 13 yaşındaki çocuk av tüfeği ile 15 yaşındaki iki çocuğu vurdu.

Olay, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, beldedeki parkta oturan H.E.Ü (15), T.B. (15) ile A.B.E. (14), aralarında husumet bulunan S.D'ye (13) mesaj atarak yanlarına gelmesini istedi. Bunun üzerine yanına av tüfeğini alan S.D., şahısların çağırdığı yere gitti.

Burada S.D.’nin ateşlediği silahtan çıkan saçmalarla H.E.Ü. bacağı, A.B.E. ise elinden yaralandı. Bunun üzerine T.B. ile yaralı A.B.E., ise S.D'nin elinden tüfeği alarak darb etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 çocuğu ambulanslar ile hastaneye kaldırırken, jandarma ise olayda kullanılan tüfeğe el koyarak inceleme başlattı.

Etiketler afyonkarahisar af tüfek çocuk
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