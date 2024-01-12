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Amca ile yeğen kavgası faciayla bitti

Amca ile yeğen kavgası faciayla bitti
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Zonguldak'ta tartıştığı yeğenini tabancayla vuran şahıs, aynı silahla intihar etti. Amca ile yeğeninin ortak oldukları dükkanın satılması konusunda tartışma yaşadığı öğrenildi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta H.S.'ye (53) ait simit fırınında meydana geldi. H.S. ile yeğeni E.S. (20)arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.S., yeğenini tabanca ile göğsünden vurdu. S. ardından bu kez silahı kendi başına doğrultup tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralılardan H.S., yaşamını yitirdi. Göğsüne 2 mermi isabet eden E.S.’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DÜKKANIN SATILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde amca H.S.’nin, tartıştığı yeğeni E.S.’yi tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre E.S.’nin babasının da ortak olduğu amcası H.S.’nin işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. H.S.’nin dükkanı satmak istediği, E.S.’nin da buna karşı çıktığı belirtildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada H.S.’nin, yeğeni E.S.’yi vurduktan sonra, yaşadığı pişmanlıkla intihar ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler zonguldak amca yeğen kavga
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