Ankara'da oto tamircide korkunç olay! Henüz 13 yaşındaydı...

Ankara'da oto tamircide yük asansörünün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkanında kahreden bir olay yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'taki iş yerinde çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki H.Y.'nin üzerine malzemelerin taşındığı yük asansörü düştü. Y.'yi ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Y.'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörün altında kalarak yaşamını yitiren Y.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan haberi alan yakınları ise işletmenin önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA