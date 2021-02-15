Annesini öldüren babasını ve babaannesini öldürmüştü! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. 22 yaşındaki Hüseyin Ö., annesi Raz Ö.'ı (51) av tüfeği ile vuran babası Süleyman Ö. (51) ile aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Ö.’ı (81) vurarak öldürdü.

AİLE KATLİAMINDA ŞOKE EDEN AYRINTI

Ardından da kendisini ayağından bıçakla yaralayan Hüseyin Ö.’ın verdiği ifade ile yaşanan facianın ayrıntıları ortaya çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hüseyin Ö.'ın, çift tarafından 22 yıl önce evlatlık alındığı anlaşıldı.

Alaşehir'e 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ö., dün saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ''Babaannem yaralı'' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Ö., olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu.

Ardından eve giren jandarma ekipleri, çiftçilik yapan baba Süleyman Ö., anne Raz Ö. ve babaanne Karanfil Ö.’ın cesetleriyle karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Ö.'ın ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Ö.'ı gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan Hüseyin Ö.'ın suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın ayrıntılarının ortaya çıktığı öğrenildi.

Hüseyin Ö.'ın aile arasında gerçekleşen tartışmada; önce babasının av tüfeğiyle annesini vurarak öldürdüğünü söylediği ardından da kendisinin babasına elindeki tüfeğini almak için saldırdığını belirtti. Bu sırada kendisinin elinde bulunan bıçakla babasının yaralandığını kaydeden Hüseyin Ö. ardından da av tüfeğiyle Süleyman Ö.’ı vurduğunu itiraf etti. O sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Ö.’ı da öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Ö., yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti.



Ö. çifti ile Karanfil Ö.’ın cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri, suç aleti av tüfeği ve bıçağa el koydu. Jandarmadaki soruşturmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

22 YIL ÖNCE EVLAT EDİNMİŞLER

Şüpheli Hüseyin Ö.'ın, 22 yıl önce Ö. çifti tarafından evlatlık olarak alındığı ortaya çıktı. Çiftin, Hüseyin Ö.'ı doğumundan hemen sonra ailesinden alıp, bugüne kadar kendi evlatları gibi büyüttükleri anlaşıldı. Hüseyin Ö.'ın da 6 yıldır psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi



''İÇİNE KAPANIK DELİ DOLU BİR ÇOCUKTU''

Çarıktekke Mahallesi'nde yaşayan ve öldürülen çiftin akrabası Yasin Arslan (23), Hüseyin Ö.'ın lise yıllarından itibaren psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Tedavi görüyordu. Alaşehir'de bir pidecide bir süre garson olarak çalıştı. Ancak, psikolojik sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Olayın olduğu günün sabahı Hüseyin Ö., babası Süleyman Ö. birlikte başkasına ait bağda budama işinde çalışmıştı. Her ikisi de mutlu görünüyordu. Kimse böyle bir şeyin yaşanmasını beklemiyordu. Biz de olayı ambulansları görünce öğrendik. Hüseyin Ö., içine kapanık, deli dolu bir çocuktu.''

''AV TÜFEĞİNİ PENCEREDEN ATIP, TESLİM OLDU''

Çarıktekke Mahallesi Muhtarı Mustafa Çetin (45) de, "Jandarma haber verdi, olay yerine gittim. Hüseyin Ö., av tüfeğini pencereden attı, teslim oldu. Şüpheli, psikolojik tedavi görüyordu. İyi bir aileydi. Hüseyin Ö.'ın pek arkadaşı yoktu. Çok üzgünüz" dedi.

''MAHALLEMİZDE BÜYÜDÜ''

Mahalle sakinlerinden Zeki Karakoç (41) ise "Şüpheli, mahallemizde büyüdü. Son 6 yıldır tedavi görüyordu, üzgünüz" diye ifade etti.