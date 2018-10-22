Anneye çocuğunu kasten öldürmekten hapis

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Hatice Karataş getirilirken ilk duruşmada tahliye olan baba Mustafa Teneke ise katılmadı. Son sözü sorulan Fatma Karataş, “Eşim azmettirdi. Çok pişmanım” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, “Çocuk olan alt soya karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, 40 günlük bebeğin babası Mustafa Teneke hakkında ise suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre Fatih'te 2017'nin ocak ayında polise teslim olan Fatma Karataş, 40 günlük kız bebeğini denize attığını söylemiş, ekiplerce yapılan aramalar sonuçsuz kalmıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Fatma Karataş ile 1,5 yıldır birlikte yaşadığı ve bebeğinin babası olan Mustafa Teneke, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

“KURTUL BEBEKTEN, DENİZE AT”



Fatma Karataş mahkemedeki ifadesinde, birlikte yaşadığı Mustafa Teneke’nin, ‘Kurtul bebekten, denize at’ demesi üzerine bebeği denize attığını savunmuş, Mustafa Teneke ise, suçlamayı reddederek, “Çocuğumuzu öldür şeklinde hiçbir telkinde bulunmadım” demişti.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM RAPORU VERİLMİŞTİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanıklar Fatma Karataş ile Mustafa Teneke'nin “Altsoydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti. Dava sürecinde sanık Fatma Karataş hakkında Adli Tıp Kurumu mahkemeye gönderdiği raporda ‘sanığın suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunu’ bildirmişti.