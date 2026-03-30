Antalya Büyükşehir'deki yolsuzluk operasyonunda yeni dalga

İstanbul ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ekseninde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kritik isimler peşpeşe gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in Başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K. gece saatlerinde evlerinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 ismin işlemleri için İstanbul'a nakledileceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları kapsamında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce de bazı isimler hakkında adli işlemler uygulanmıştı. Muhittin Böcek'in şoförleri A.G. ile Ö.U., İstanbul'da tamamlanan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Bu tutuklamaların ardından 29 Mart Pazar günü belediyenin Özel Kalem biriminde görevli Y.Y. de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

