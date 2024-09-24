Antalya'da feci motosiklet kazası: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarında motosikletiyle bariyere çarpıp, yaklaşık 15 metre sürüklenen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Mehmetşah I., virajda motosikletinin hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan I., yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mehmetşah I., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
I., hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmetşah I.'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsisinin ardından I.'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
DHA
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