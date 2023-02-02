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Antalya'da katliam: 3 kişiyi öldürüp kaçtı!

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, kumar yüzünden çıkan tartışmada A.K., tabancayla ateş açtığı 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı. Jandarma kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Ş. ile İbrahim T. oğlu Galip T. ve Halil Ü. yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Ş., İbrahim T. ve Galip T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ü. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

DHA

Etiketler antalya aksu kumar silahlı kavga tartışma
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