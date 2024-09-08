Antalya'da orman yangını
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Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaş'ın Çataloluk Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahalede bulunuluyor.
İHA
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