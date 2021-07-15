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Astsubay tatilde intihar etti

Astsubay tatilde intihar etti

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay, tatil amacıyla geldiği Antalya’da hastane tuvaletinde intilar etti.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi 1. kat poliklinikler tuvaletinde meydana geldi. Görev yaptığı Siirt’ten tatil için Antalya’ya gelen Adem K. (29), henüz belirlenemeyen bir nedenle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde beylik tabancasıyla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine tuvalet giren bir hasta yakını Adem K’yı kanlar içinde yerde gördü. Hastane güvenliği durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Adem K’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adem K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Etiketler intihar astsubay antalya tatil
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