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Avrupa Güzeli seçilmişti... Genç kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti

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Giresun'da alkollü olduğu iddia edilen bir genç kadın geçmeye çalıştığı köprüden aşağı düştü. Metrelerce yüksekten aşağı düşen genç kadının köprünün altından geçmekte olan bir aracın altında kalarak hayatını kaybederken, Kosova Avrupa Güzeli olduğu öğrenildi.

Bayram tatili için Giresun'a gelen 27 yaşındaki manken G.E., Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda hareketsiz halde yatarken diğer araç sürücüleri tarafından fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, G.E.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddialara göre, G.E. Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 

Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler genç kadın giresun bayram ziyareti korkunç ölüm kosova avrupa güzeli avrupa güzeli
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