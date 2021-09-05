  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'daki orman yangını kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 13 arazözle sevk edildi. Söndürme çalışmasına havadan 6 helikopterle destek sağlandı.

Söke Kaymakam Vekili Sadettin Yücel, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında, üç dönüm ormanlık alan ile 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

 

Etiketler söke aydın orman yangını yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi özlemini böyle dile getirdi
O ülkede darbe: Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Düğünde gelin ve damada altın yerine bakın ne taktılar
Kim Milyoner Olmak İster'de bomba anlar: Stüdyo buz kesti
Kaçak elektrik kullanan çiftçiden pes dedirten hareket
Babasına son bakışı yürekleri burktu
Makinistin Tekirdağ'daki kazayla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti
Victoria Beckham eşi David Beckham'ın poposunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Brezilya-Arjantin maçında kaos! Maç yarıda kaldı
AFAD duyurdu! Balıkesir'de deprem