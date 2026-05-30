Bahçesinde gördüğü yılanı vurmak isterken dehşet saçtı: Yaralılar var!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evinin bahçesindeki yılanı av tüfeğiyle vurmak isteyen 56 yaşındaki H.Ö.'nün açtığı ateş sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.Ö., evinin bahçesinde dolaşan karayılanı gördü. Yılanı vurmak için evinden ruhsatlı av tüfeğini alan H.Ö., bahçede yılana doğru ateş açtı.
Ancak tüfeğin ateşlenmesiyle birlikte namludan çıkan saçmalar ve sert zemine çarpan saçmaların yerden sektirdiği taş parçaları, o sırada bahçede ve yakınlarda bulunan aile üyelerine isabet etti. Olayda R.Ö. (59), E.Y. (31) ile yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklardan Y.B. (4), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. H.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
