Özgür Özel'den gövde gösterisi! Kılıçdaroğlu'na meydan okudu

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Güvenpark’ta toplanan partililere seslendi. Kurultay çağrısı yapan Özel, ''Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin hadi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım'' dedi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önünde toplanan kalabalığa seslendiği sırada Ankara Güvenpark'ta miting düzenledi.

Özgür Özel'in alana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte girmesi dikkat çekti.

Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in şiiriyle başladı:

"Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu,

Önümüzde bakır taslar güneş dolu,

Dostların arasındayız,

Güneşin sofrasındayız!"

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP, bir partili cumhurbaşkanını yendiği için yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için devleti elinde tutan kötücül bir akıl, CHP’nin iktidar umuduna, Türkiye’de seçimle iktidarı değiştirme umuduna yani Cumhuriyet’in en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte, CHP’nin başına seçilen genel başkanı değiştirip atama yapmaya kalkmaktadır, kayyım getirmektedir.

Bugün iktidar yürüyüşünü tekrar başlatmanın günüdür. Keşke bu mesele parti içi bir mesele olsa. Bu mesele CHP’nin iç meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü otobüsümüz yok, telsiz mikrofonumuz yok, evet paramız yok, binamız yok ama siz varsınız.

"BİZ ATANMIŞ DEĞİL SEÇİLMİŞ CHP’YİZ"

Bugün polis tarafından alınan binada, TGRT ile A Haber ile taşımalı cılız kalabalık ile bir meşruiyet arayışı var diğer tarafta milletin ta kendisi var. Bir tarafta ele geçirilmiş bir bina diğer tarafta partisine sahip çıkan milyonlar var. Biz AK Parti’yi tarihinde ilk kez yenen kadrolarız. Biz atanmış değil seçilmiş CHP’yiz.

AK Parti demokratik bir seçimi kazanmayacağını biliyor. Milletin onları istemediğini biliyor ve bu yüzden Türk milletinin iradesine savaş açtılar. Tüm demokratik sistem saldırı altındadır. İktidarı değiştirmek isteyenler saldırı altında. Bu yüzden bu meseleyi CHP meselesi olarak görmeyen tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde duruyor.

KONUŞMA SIRASINDA ELEKTRİK KESİLDİ

Konuşma yaptığı sırada elektrik kesilen Özgür Özel, kesinti sonrası "Beklediğimizi yaptılar elektriği kestiler. Jeneratör devrede sesimizi asla kesemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"DERHAL KURULTAY YAPIN"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidar yürüyüşünden asla vaz geçmeyeceğim. Bu millet Türkiye’nin kurucu partisine sahip çıktı bundan sonra da çıkacaktır. Bugün burada 21 Mayıs darbesinden sonra buraya gelenler tarihi yazmaya gelmiştir. Bu meydanın küsuratı bile orada yok. Bu meydan tarihin ta kendisi. Diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istiyor buna izin vermeyeceğiz.

Derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın. CHP atama kabul etmez.

Genel başkanın kim olacağına 2 milyon CHP üyesi karar versin hadi. Oradan çıkan isimle kurultaya gidelim. CHP'de genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm söz eğer bu seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım."